Известный украинский певец Виталий Козловский похвастался впечатляющей физической подготовкой на отдыхе и показал свое рельефное тело

Артист продолжает радовать поклонников яркими фотографиями с солнечного курорта в Египте, где он сейчас отдыхает от украинской зимы. Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм певца появились новые снимки, на которых Козловский показал, как проводит время.

На первом фото певец стоит под пальмами с маленькой девочкой в купальнике. При этом, сам Козловский позирует в одних плавках.

«Разговор с маленькой Мели:

– Виталик, а давай поиграем в животных!

– А это как?

– Ну вот я, например, буду фламинго!

– А я...

Листайте фотокарусель и ищите обезьяну», - написал певец.

На одном из следующих фото его действительно можно увидеть в позе обезьянки на полпути к верхушке пальмы. Певец обхватил дерево руками и ногами, и счастливо улыбается, глядя в камеру.

Нужно отметить, что на таких фото особенно хорошо заметны результаты многочисленных тренировок, которые позволили Козловскому обзавестись впечатляющим рельефным телом.

Поклонники певца тут же принялись комментировать кадры.

«Бибизьянка))) кайф!», «Молодец очень ловкий», «Пока не прочитала думала коала», «О Госпадии здесь нету обезьянки, красавчиик», «Обезьяна мутант», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Козловский показал настоящую страсть на курорте: "Классный поцелуйчик".

Как сообщала Politeka, Козловский похабно расселся перед камерой, засветив лишнее в одних трусах: «Волосатик».

Также Politeka писала, что мускулистый Козловский скинул с себя всю одежду и показал, как расслабляется: "Ммм...".