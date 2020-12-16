Известный украинский певец Виталий Козловский похвастался отдыхом за границей

Артист проводит время в Египте, откуда публикует снимки, радуя своих поклонников, сообщает Politeka.net. На одном из фото артист предстал в красной рубашке и голубых джинсах.

Певец присел в таком ракурсе, что получилось будто он целует Сфинкса.

"Сфинкс! Или как его в народе некоторые обзывают Сфинктер! 👻 Я увидел все, что хотел! Вдохновился очень😊 Обещаю в новом году делать много музыкальных презентаций и, возможно, удивлять😘❤️", - написал певец.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"А социальную дистанцию как же?😂😂😂😂", "Красавчик 😍", "А почему никто не отгонял туристов, чтобы не оттеняли сфинкса и звезду?)", "🤣❤️Классный поцелуйчик))))))", "А я всё переживал, где же Сфинкс.😊", "Это прекрасно! Очень рады за тебя! И, конечно, за себя)))) Ждём новинки🔥🔥", "Как же вам Сфинкс к лицу😊👍👍👍", "Мы с любимой на отдыхе 🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виталий Козловский позировал, расслабленно сидя на корточках на пляже, наслаждаясь ярким солнцем. Из одежды на певце лишь ярко-красные плавки.

«Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги», - подписал свой снимок артист.

Ранее сообщалось, что Виталий Козловский с улыбкой уселся под колонной посреди улицы, снял пиджак и положил его себе на бедро. Он облокотился на собственное колено и продемонстрировал внушительные бицепсы.

Напомним, Козловский похабно расселся перед камерой, засветив лишнее в одних трусах: «Волосатик»

Как сообщала Politeka, "одноглазый" Козловский спрятался за сердцем и сделал откровенное признание: "Я вас..."

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