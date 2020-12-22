Віталій Козловський в одних плавках "прикрасив" собою головну ялинку України завдяки творчості його фанатів
Днями в Києві офіційно відкрилася головна ялинка країни. До її дизайну українці поставилися неоднозначно, а деякі, по всій видимості, вирішили взяти ситуацію в свої руки. Фото з "поліпшеною" версією ялинки з'явилося на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, шанувальники популярного співака Віталія Козловського вирішили, що артист – саме та прикраса, якої не вистачає новорічному дереву. Вони прифотошопили до ялинки недавнє фото Козловського, на якому він залазить на пальму в Єгипті в одних плавках.
"Зараз співак відпочиває в Єгипті, а днями показав, як заліз на пальму. Втім, поки артист ніжився під єгипетським сонцем, шанувальники створили з фотографії меми. Так, легким рухом фотошопу, Козловський опинився посеред Києва і на головній ялинці країни. І, варто відзначити, почуття гумору фанам зірки вистачає", - йдеться в підписі до відредагованого знімка.
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Українці тут же відреагували на це в коментарях.
"Круто", "Ахаха вогонь!", "Я думала це Сашка Пістолєтов», "класно", - пишуть люди.
Відзначимо, що ця публікація дійшла і до самого Козловського, який репостнув її в свої сторіз. Артист явно не проти такого гумору зі своєю участю.
Нагадаємо, Козловський показав справжню пристрасть на курорті: "класний поцелуйчик".
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