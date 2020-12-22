Виталий Козловский в одних плавках «украсил» собой главную елку Украины благодаря творчеству его фанатов

На днях в Киеве официально открылась главная елка страны. К ее дизайну украинцы отнеслись неоднозначно, а некоторые, по всей видимости, решили взять ситуацию в свои руки. Фото с «улучшенной» версией елки появилось на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, поклонники популярного певца Виталия Козловского решили, что артист – именно то украшение, которого не хватает новогоднему дереву. Они прифотошопили к елке недавнее фото Козловского, на котором он залазит на пальму в Египте в одних плавках.

«Сейчас певец отдыхает в Египте, а на днях показал, как залез на пальму. Впрочем, пока артист нежился под египетским солнцем, поклонники создали из фотографии мемы. Так, легким движением фотошопа, Козловский оказался посреди Киева и на главной елке страны. И, стоит отметить, чувства юмора фанам звезды хватает», - говорится в подписи к отредактированному снимку.

Украинцы тут же отреагировали на это в комментариях.

«Круто», «Ахаха огонь!», «Я думала это Сашка Пистолетов», «Классно», - пишут люди.

Отметим, что эта публикация дошла и до самого Козловского, который репостнул ее в свои Сториз. Артист явно не против такого юмора со своим участием.

Напомним, Козловский показал настоящую страсть на курорте: "Классный поцелуйчик".

Как сообщала Politeka, Козловский похабно расселся перед камерой, засветив лишнее в одних трусах: «Волосатик».

Также Politeka писала, что беспечный Козловский в одних трусах устроил «игры в животных» на фоне пальм: «Ищите…».