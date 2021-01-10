Украинские артисты этой зимой массово решили порадовать поклонниц не по-зимнему жаркими фото с отдыха

Politeka.net собрала самые яркие кадры с украинскими звездами, которые отправились развлекаться в жаркие страны.

Так, певец Виталий Козловский решил похвастаться идеальным рельефным телом с кубиками пресса на фотографиях из Египта. Артист совершенно не стесняясь показывал, как выглядит в одних плавках под высокими египетскими пальмами.

А вот известный танцор и судья «Танців з зірками» Влад Яма успел насладиться отдыхом в Дубае еще в ноябре. Он отправился на море с женой и сыном и позже опубликовал совместное фото, на котором все семейство катается на падлборде. Сам хореограф при этом позировал в белых плавках с красным принтом.

Наслаждаться семейным отдыхом отправился и певец Дмитрий Монатик. Сейчас он проводит время на Мальдивах со своей женой и сыновьями. Артист поделился веселым видео, на котором показал, как прыгает в бассейн, а затем пытается что-то произнести под водой. При этом на кадрах можно заметить татуировки артиста, которые он редко демонстрирует в жизни.

Отправился отдыхать со своей женой Надей Дорофеевой и музыкант Владимир Дантес. На новом фото с жаркого Бали он позирует в красных плавках, демонстрируя подтянутое тело и крупные татуировки.

Нужно отметить, что поклонницы артистов явно в восторге от таких кадров.

«Божество», «Маугли», «Геракл», «О, господи», «Мммм...какое тело у обезьянки, а точнее у обезьяна», - пишут под соответствующими фото.

Напомним, Монатик в трусах насмешил Дорофееву и Брежневу, видео яркой выходки: «Ты такой классный».

Как сообщала Politeka, бесстыжий Дантес засветил Дорофееву в неглиже, постельные кадры: «У вас в роду были…».

Также Politeka писала, что Козловский в трусах оказался на главной елке страны, украинцы опешили: «Думала это…».