Эта парочка не стесняется ничего

Популярная украинская певица Надя Дорофеева и ее муж, музыкант Владимир Дантес продолжают делиться жаркими кадрами с отдыха, не прекращая снимать даже в постели

Как сообщает Politeka.net, артисты порадовали поклонников серией новых кадров на своих страницах в Инстаграм.

Так, Дорофеева показала свой утренний лук, сфотографировав себя в зеркало. Для нового дня на Бали певица выбрала легкие желтые шортики и короткий топик нюдового цвета. На фото красотка предстает в максимально естественном образе – без косметики на лице.

А вот ее муж Дантес решил порадовать поклонников «элегантными шутками», как он сам их назвал.

Сначала он показал видео, на котором подходит к загорающей в купальнике жене, прикрывшей лицо черной бейсболкой.

«Пришло время элегантных шуток. Надь, скажите, а вы – бейсболистка, что ли?...Почему тогда в бейсболке?», - демонстративно рассмеялся шоумен.

Еще одну шутку артист придумал, пока его возлюбленная лежала в кровати, глядя в телефон.

«Скажите, пожалуйста, а у вас в роду рыбы были? Просто откуда такая потрясающая икра?», - обратился Дантес к Дорофеевой, заставив ее хохотать на всю комнату.

Стоит отметить, что в этот момент звезда лежит, закутавшись в одеяло, а ее муж демонстрирует ее обнаженную ножку.

Напомним, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".

Как сообщала Politeka, игривая Дорофеева в экстра-мини порадовала Дантеса, оседлав железного коня: «Охотница».

Также Politeka писала, что жгучая Дорофеева потрясла своими "ягодками" в ярком лифчике: "Я вернулась!".