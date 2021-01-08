Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева красиво подвигалась на камеру
Известная артистка сейчас отдыхает вместе с супругом, Владимиром Дантесом, в теплых краях, пишет Politeka.net. Звезда поделилась своей жизнерадостностью в сторис Инстаграм и "ТиК Ток". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах стройная кокетка устроила горячие танца. Надя надела желтый лифчик и короткие, но свободные шортики.
Плечи звезды прикрыла рубашка, которую она распахнула для эффектности кадров.
Певица двигалась под музыку, хвастаясь плоским животиком и тонкой талией. Также на одном из кадров Дорофеева повернулась к камере боком и потрясла своими "булочками" в стиле тверк.
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"Тик Ток, я вернулась!", - подписала кадры певица.
За полчаса пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.
"Все-таки не разучилась", "Научи Вову какому нибудь танцу из ТТ и снимите вместе😏🤞🔥", "как мы скучали за тик токами 😄💕💕", "сними с Вовой", "побольше танцеев😍Прекрасно двигаешься❤", "танцы Нади это отдельный вид искусства🥰🥰", "❤️Вчера по телевизору показывали что упала самая красивая звезда. Вопрос:тебе не больно было?", "Супер", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева надела шлем и смело взобралась на железного коня. Образ дополнил короткий топик телесного цвета и шлепки.
Стоит отметить, что выглядела артистка превосходно. Образ дерзкой байкерши пришелся ей к лицу, и, наверняка, порадовал ее мужа Владимира Дантеса.
Напомним, что раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр...".
Как сообщала Politeka, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".
Также Politeka писала, что Дорофеева потрясла упругими ягодицами в крохотном бикини: "Какая богиня".