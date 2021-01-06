Известная певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло" удивила внешностью в интересном купальнике

Популярная украинская красотка может позволить себе показать формы в самых соблазнительных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз кокетка похвасталась фигурой в почти невидимом купальнике.

Надя надела бикини телесного цвета, которое едва ли не сливалось с кожей, в результате казалось, что красотка обнажена.

Звезда распустила волосы, а в руке держала соломенную шляпку. Певица блеснула стройными талией и ножками, ее пресс был упругим.

На другом фото артистка позировала спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы в бикини.

"Обнаженное настроение", - написала Дорофеева.

За 40 минут пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Какая богиня😻", "Ах**енный купальник🔥", "Богиня красоты🔥", "Стало жарко 🔥🔥", "Надюша, ты как всегда превосходно выглядишь", "Красота в красивом месте🔥🔥🔥", "Фигура просто 💔", "Вау😍😍😍 хочу к вам 🖇🥺", "Как всегда на высшем уровне🔥😍", "Вот она - идеальность!😍", "ГОРИМ😍🔥", "Горячая звезда! ! Ла ла ла ла ла", "Вы очень красивая ❤️", "Киеву уже не хватает твоего огня😂🔥", "Какая же ты красивая🥺💕", "ну блииин как можно быть такой красивой😳♥️♥️🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева, которая вместе с мужем отдыхает на Бали, предстала в рубашке, топе и шортиках, а дополнила образ стильными белыми кроссовками. На голове у Дорофеевой можно увидеть шлем, маску и очки. Красотка стояла возле деревьев, хвастаясь стильным образом.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством.

Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах.