Украинская певица Надя Дорофеева показала, где будет отмечать Новый год
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке артистки.
Как известно, Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес не так давно отправились в теплые края.
Судя по последним снимкам с солнечного Бали, звездная пара решила отметить праздник подальше от холодной Украины.
В компании друзей они уже во всю начали подготавливать праздничный стол.
"Мы сегодня на Бали. У нас здесь крабовый, оливье, Даша Кацурина, Миша Кацурин и Владимир Дантес", - поделилась певица.
А вот свободное время Надя предпочла провести возле бассейна, дурачась на шезлонге.
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До этого мы рассказывали, что певица и экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой в компании других звезд
Дорофеева блистала в двух облегающих платьях, схожих по крою, но разных цветов, а наряды оголяли стройные ножки и плечи звезды.
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