Украинская певица Надя Дорофеева показала, где будет отмечать Новый год



Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке артистки.



Как известно, Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес не так давно отправились в теплые края.

Судя по последним снимкам с солнечного Бали, звездная пара решила отметить праздник подальше от холодной Украины.



В компании друзей они уже во всю начали подготавливать праздничный стол.

"Мы сегодня на Бали. У нас здесь крабовый, оливье, Даша Кацурина, Миша Кацурин и Владимир Дантес", - поделилась певица.

А вот свободное время Надя предпочла провести возле бассейна, дурачась на шезлонге.







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Дорофеева блистала в двух облегающих платьях, схожих по крою, но разных цветов, а наряды оголяли стройные ножки и плечи звезды.

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