Популярная певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом всколыхнули общественность кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, звездная пара новогодние праздники встретила на Бали, и продолжает хвастаться новыми фото с солнечного пляжа.

Дорофеева запечатлена без макияжа в распахнутой блузе поверх купальника и бейсболке, а Дантес позирует в черной рубашке.

При этом в комментариях звездную пару начали расспрашивать о пополнении.

«Дантесиков сделали?» - поинтересовался ведущий Слава Демин.

«Зачем Дантесиков, лучше Дорофеечек», «Счастливые вместе», «Не, только Дорофеевых. Красивые ведь», «Дорофят», - разгорелось обсуждение в комментариях.

Отметим, Дантес и Дорофеева не собираются поддаваться на давление общества и детьми не спешат. Об этом ранее говорил сам Валдимир.

«Мы два артиста, которые заняты собой. Мы сами еще дети, и возраст здесь не имеет значения. Мы не знаем, чего хотим — мы все время думаем о себе. На данный момент мы в хорошем смысле эгоисты. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и не думала о том , где его мама с папой», — заявил Дантес.

Артист также подчеркнул, что не хочет, чтобы его ребенок больше времени проводил с няней, а не со своими родителями.

«Нам действительно потихоньку начинает этого хотеться, и я думаю, что скоро наступит момент, когда наш темп жизни немного угомонится. Мы понимаем, что дети — это не страшно. Просто к ребенку нужно быть готовым», — рассказал певец.

Подобное мнение высказывала и Дорофеева.

«Безусловно, детей мы планируем. Я считаю, именно дети – самое главное в жизни каждой женщины. Но произойдет это, как мы говорим с Вовой, когда Бог даст», - говорила певица.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес не может прийти в себя после жуткого ДТП, что случилось с певцом

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