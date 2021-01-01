Украинский певец Владимир Дантес рассказал, как проходит их совместный отпуск с Надей Дорофеевой на Бали
Откровенная публикация появилась в микроблоге исполнителя в Instagram.
По словам Дантеса, ездить на мопеде на курорте круто, но он до сих пор не может прийти в себя после жуткого ДТП.
"Ездить на мопеде очень круто, но авария в 2006 (тогда меня сбили) даёт о себе знать и это меня делает супер осторожным. Пока «внутренний Киев» гонит меня вперёд. Хочется что-то делать, куда-то идти, активничать", - рассказал певец своим поклонникам.
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Он также пожаловался, что из-за пандемии китайского вируса на Бали закрылось много хороших локаций, и это первый раз, когда он встретил Новый год в теплых условиях.
"Много ресторанчиков и магазинов позакрывались. Остались самые популярные инста плейсы. Crate cafe хоть и работает, но разочаровал- красивый, но супер не вкусный. Из новых ооочень понравилось Cinta cafe. Впервые встретил Новый год в лете. Набрали 20 книг в отпуск. Прочитал аж 50 страниц. Постоянно общаемся", - резюмировал Дантес и опубликовал фото, сделанное на вилле, где он остановился с Надей Дорофеевой.
Ранее мы рассказывали, как Владимир Дантес получил ожоги лица на отдыхе.
Так, музыкант опубликовал селфи и показал, как обгорел на солнце во время отпуска на Бали. Судя по фото, пострадали даже глаза музыканта. Он лежал возле бассейна и позировал для фото.
В комментариях ему оставили массу слов сочувствия.
Напомним, что влажная Дорофеева в игривой маечке показала, за что ее любит Владимир Дантес: с такой не заскучаешь.
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