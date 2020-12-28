Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, отправилась на отдых с любимым мужем
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка делится фотографиями и видео с путешествия. Судя по фото, Дорофеева и Владимир Дантес отправились отдыхать на Бали. На одном из видео Надя решила продемонстрировать новую маску Инстаграм, пригласив Дантеса испробовать ее. Сама красотка была с мокрыми волосами. По всей видимости, она только что вылезла из бассейна.
Парочка стала обсуждать новую маску и пришла к выводу, что Владимиру она подходит намного больше, потому что делает его очень милым.
На втором снимке Дорофеева все еще позировала с мокрыми волосами. На ней была белая игривая маечка, которая подчеркнула ее выдающиеся формы. Выглядела звезда соблазнительно.
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Ранее мы писали, что Надя Дорофеева примеряла новый образ, который пришелся ей к лицу. Экс-солистка популярной группы «Время и стекло» получила награду от глянцевого журнала ELLE. На церемонию награждения она пришла в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Образ певица дополнила игривыми косичками и кофтой с интересной сеточкой.
Напомним, что сочная Дорофеева в латексе взбудоражила "торчащим" бюстом: "Створки в воротах рая...".
Как сообщала Politeka, мокрая Дорофеева в купальнике заставила себе завидовать, яркие кадры экзотического отдыха: "Пользуйтесь!".
Также Politeka писала, что Дорофеева в аэропорту без стеснения показалась в крохотном топе: Дантесу можно позавидовать.