Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, отправилась на отдых с любимым мужем

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка делится фотографиями и видео с путешествия. Судя по фото, Дорофеева и Владимир Дантес отправились отдыхать на Бали. На одном из видео Надя решила продемонстрировать новую маску Инстаграм, пригласив Дантеса испробовать ее. Сама красотка была с мокрыми волосами. По всей видимости, она только что вылезла из бассейна.

Парочка стала обсуждать новую маску и пришла к выводу, что Владимиру она подходит намного больше, потому что делает его очень милым.

На втором снимке Дорофеева все еще позировала с мокрыми волосами. На ней была белая игривая маечка, которая подчеркнула ее выдающиеся формы. Выглядела звезда соблазнительно.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева примеряла новый образ, который пришелся ей к лицу. Экс-солистка популярной группы «Время и стекло» получила награду от глянцевого журнала ELLE. На церемонию награждения она пришла в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Образ певица дополнила игривыми косичками и кофтой с интересной сеточкой.

Напомним, что сочная Дорофеева в латексе взбудоражила "торчащим" бюстом: "Створки в воротах рая...".

Как сообщала Politeka, мокрая Дорофеева в купальнике заставила себе завидовать, яркие кадры экзотического отдыха: "Пользуйтесь!".

Также Politeka писала, что Дорофеева в аэропорту без стеснения показалась в крохотном топе: Дантесу можно позавидовать.