Соцмережі повинні бути в захваті

Співачка і колишня учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва знає, як порадувати з ранку фанатів

Спекотні кадри зірка опублікувала у своєму Instagram.

Як відомо, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом в компанії друзів вирушили на відпочинок.

Але це не означає, що співачка не буде підтримувати зв'язок з фанатами. В Instagram Stories Надя Дорофєєва порадувала шанувальниками кадрами, на яких вона позує в спокусливому купальнику.

"Let's start", - підписала перший знімок співачка з "патчами" під очима. Спершу зірка, мабуть, вирішила заінтригувати шанувальників, оскільки поверх купальника одягла білу сорочку.

Вже на наступній сторіс Надя Дорофєєва скинула сорочку і показала свою головну гордість в купальнику.

"Хлопці, для вас нова маска. Користуйтеся", - підписала вона ще один кадр.

Раніше ми розповідали, як Надя Дорофєєва засвітилася в короткому топі прямо в аеропорту.

Так, співачка вирушила зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом на відпочинок в Індонезію, тому могла собі дозволити по-літньому позувати перед шанувальниками.

Образ красуня доповнила маскою, яку натягнула майже до очей.

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