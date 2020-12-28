Соцсети должны быть в восторге

Певица и бывшая участница "Время и стекло" Надя Дорофеева знает, как порадовать с утра фанатов

Жаркие кадры звезда опубликовала в своем Instagram.

Как известно, Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом в компании друзей отправились на отдых.

Но это не означает, что певица не будет поддерживать связь с фанатами. В Instagram Stories Надя Дорофеева порадовала поклонниками кадрами, на которых она позирует в соблазнительном купальнике.

"Let's start", - подписала первый снимок певица с "патчами" под глазами. Сперва звезда, видимо, решила заинтриговать поклонников, поскольку поверх купальника надела белую рубашку.

Уже на следующей сторис Надя Дорофеева скинула рубашку и показала свою главную гордость в купальнике.

"Ребята, для вас новая маска. Пользуйтесь", - подписала она еще один кадр.

Ранее мы рассказывали, как Надя Дорофеева засветилась в коротком топе прямо в аэропорту.

Так, певица отправилась со своим мужем Владимиром Дантесом на отдых в Индонезию, поэтому могла себе позволить по-летнему позировать перед поклонниками.

Образ красотка дополнила маской, которую натянула почти до глаз.

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