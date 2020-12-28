Певица и бывшая участница "Время и стекло" Надя Дорофеева знает, как порадовать с утра фанатов
Жаркие кадры звезда опубликовала в своем Instagram.
Как известно, Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом в компании друзей отправились на отдых.
Но это не означает, что певица не будет поддерживать связь с фанатами. В Instagram Stories Надя Дорофеева порадовала поклонниками кадрами, на которых она позирует в соблазнительном купальнике.
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"Let's start", - подписала первый снимок певица с "патчами" под глазами. Сперва звезда, видимо, решила заинтриговать поклонников, поскольку поверх купальника надела белую рубашку.
Уже на следующей сторис Надя Дорофеева скинула рубашку и показала свою главную гордость в купальнике.
"Ребята, для вас новая маска. Пользуйтесь", - подписала она еще один кадр.
Ранее мы рассказывали, как Надя Дорофеева засветилась в коротком топе прямо в аэропорту.
Так, певица отправилась со своим мужем Владимиром Дантесом на отдых в Индонезию, поэтому могла себе позволить по-летнему позировать перед поклонниками.
Образ красотка дополнила маской, которую натянула почти до глаз.
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