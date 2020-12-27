Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва звела з розуму зухвалим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 30-річної зірки в Instagram опубліковано свіже фото, на якому співачка блиснула стрункими тілом в "кричущому" вбранні.

Так, Надя продемонструвала струнку фігурку в топі й ультракоротких шортиках з чорного латексу. Матеріал вигідним чином обтягнув її пружні принади - від бюста, що "стирчить", може піти голова обертом. На плечі спекотна блондинка накинула курточку, піднявши руки вгору і торкнувшись пальцем пухких губ.

Співачка пограла стегнами, спокусивши вигинами свого тіла.

"бекстейдж #gorit 🔥 🧡 На #Youtube вже 10, 000, 000 мільйонів переглядів⚡⚡", - з гордістю написав автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "клас костюмчик"; "суперськи красива"; "вся така розтака"; "навіщо ви провокуєте ведучі сторінок"; "Я божеволію, друзі, губки у неї стулки дві в воротах раю..."

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва підкорила яскравим образом, в якому з'явилася на врученні нагород від глянцевого журналу ELLE.

Красуня постала в чорному брючному костюмі і стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна "родзинка" у вигляді розпусної "сіточки" на весь живіт.

"Цей рік - складний, але впевнена він став роком внутрішніх відкриттів для кожного особисто. Для мене цей рік - саме той, який змінив моє життя", - повідомила в підписі артистка.

"Ти заслужила цю перемогу ми завжди поруч ♥️"; "шалено красива🤤 🤤"; "Надя, ти гідна всіх оплесків світу👏 🙌 👏, найкраща!!! Далі більше♥️"; "ти надихаєш💔", - відгукнулися фанати в коментарях.

Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу

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