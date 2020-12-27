Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева свела с ума дерзким образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 30-летней звезды в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором певица блеснула стройными телом в "кричащем" наряде.

Так, Надя продемонстрировала стройную фигурку в топе и ультракоротких шортиках из черного латекса. Материал выгодным образом обтянул ее упругие прелести - от "торчащего" бюста может пойти голова кругом. На плечи знойная блондинка накинула курточку, вздернув руки вверх и коснувшись пальцем пухлых губ.

Певица поиграла бедрами, соблазнив изгибами своего тела.

"бэкстейдж #gorit 🔥🧡 На #YouTube уже 10, 000, 000 миллионов просмотров 💪⚡", - с гордостью написал автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "класс костюмчик"; "Суперски красивая"; "вся такая растакая"; "зачем вы провоцируете ведушие страниц"; "я схожу с ума, ребята, губки у нее створки две в воротах рая..."

Ранее мы сообщали, Дорофеева покорила ярким образом, в котором появилась на вручении наград от глянцевого журнала ELLE.

Красотка предстала в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Верх наряда дополнила пикантная "изюминка" в виде развратной "сеточки" на весь живот.

"Этот год - сложный, но уверена он стал годом внутренних открытий для каждого лично. Для меня этот год - именно тот, который изменил мою жизнь", - сообщила в подписи артистка.

"Ты заслужила эту победу мы всегда рядом ♥️"; "Безумно красивая🤤🤤"; "Надя, ты достойна всех аплодисментов мира👏🙌👏, лучшая!!! Дальше больше♥️"; "Ты вдохновляешь💔", - откликнулись фанаты в комментариях.

Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

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