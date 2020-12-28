Відома співачка Надя Дорофєєва показала себе в аеропорту
На фото Надя позує в топі і штнах. Образ красуня доповнила маскою, яку натягнула майже до очей. Видно, що Дорофєєва задоволена, співачка майже закрила очі на знімку, поки її фотографував Дантес. В одній руці зірка тримала папери, а в другій - валізу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Майже долетіли, але ще ні", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був опублікований в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Фантастична, змушує залипнути".
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Ми писали, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва звела з розуму зухвалим чином.
Так, Надя продемонструвала струнку фігурку в топі і ультракоротких шортиках з чорного латексу. Матеріал вигідним чином обтягнув її пружні принади-від "стирчить" бюста може піти голова обертом. На плечі спекотна блондинка накинула курточку, піднявши руки вгору і торкнувшись пальцем пухких губ.
Повідомлялося, що Ірина, дружина співака Дмитра Монатіка, розкріпачилася перед камерою, показавши свою пишну красу.
Ірина покрутилася перед камерою в різних образах - один "смачніше" іншого. Самим спокусливим, напевно, став наряд з чорного мереживного топа і такого ж кольору спідниці-міді. Усміхнена дівчина з пишною зачіскою, яскравим макіяжем, в недбало зашнурованих черевиках розкуто сиділа на стільці.
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