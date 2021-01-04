Известный певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, как развлекается с женой на пляже
На кадрах Владимир позировал в футболке и шортах. Дантес дополнил образ бейсболкой и кроссовками, показавшись возле воды. Певец начал рисовать детородный орган на песке ногами, пока Надя комментировала происходящее. В конце ролика звезда три раза прыгнул, рисуя таким образом капли в финальной части картины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ну давай, Вов. Мочи. Что? Боже-боже, детский сад", - сказала Дорофеева, пока Дантес дурачился.
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Фанаты не смогли оценить художественный способности Владимира и написать комплименты, как и поставить лайки, ведь Дантес опубликовал кадры в сторис, где подобных функций нет.
Сообщалось, что Владимир Дантес поделился необычными фото с отдыха, куда отправился вместе со своей женой Надеждой Дорофеевой.
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