Известный певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, как развлекается с женой на пляже

На кадрах Владимир позировал в футболке и шортах. Дантес дополнил образ бейсболкой и кроссовками, показавшись возле воды. Певец начал рисовать детородный орган на песке ногами, пока Надя комментировала происходящее. В конце ролика звезда три раза прыгнул, рисуя таким образом капли в финальной части картины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну давай, Вов. Мочи. Что? Боже-боже, детский сад", - сказала Дорофеева, пока Дантес дурачился.

"Когда ты все равно ребенок", - подписан ролик в Инстаграм.

Фанаты не смогли оценить художественный способности Владимира и написать комплименты, как и поставить лайки, ведь Дантес опубликовал кадры в сторис, где подобных функций нет.

Сообщалось, что Владимир Дантес поделился необычными фото с отдыха, куда отправился вместе со своей женой Надеждой Дорофеевой.

Звездная семья в компании друзей отправилась в Индонезию – на курортный остров Бали.

Владимир смутил снимком Будды, у которого из одежды вывалилось "хозяйство". Певец словно говорит: "вот мой размерчик".

Напомним, муж Дорофеевой Дантес не может прийти в себя после жуткого ДТП, что случилось с певцом

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