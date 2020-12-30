Муж украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес успел серьезно пострадать во время отдыха
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал селфи, показав, как сильно обгорел на солнце. Лицо артиста было очень красным. Судя по фото, пострадали даже глаза музыканта. Он лежал возле бассейна и позировал для фото.
«Обгореть 30 декабря! Знаете, это же прекрасно! Мажусь алое и радуюсь! Потому что со мной такое впервые))))», - подписал фото Дантес.
В комментариях ему оставили массу отзывов и слов сочувствия.
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«Клёво, я бы тоже так хотела. Отличного отдыха», «Зато как!», «Приятного отдыха и крутейших впечатлений с комфортными своими людьми!», «Круть, это мечта обгореть именно 30 декабря», «Главное во время перевернуться», «глазки тоже обгорели», «Я в прошлом году так выглядела, значит отдых удался», «Бесценно!», «Вова не гори ты нам нужен», - пишут пользователи сети.
Как известно, Дантес вместе с Надей Дорофеевой и друзьями отправился отдыхать на Бали. Судя по всему, там они встретят Новый год. После праздников Надя вернется к съемкам талант-шоу «Голос страны», где она стала одним из новых тренеров.
Напомним, что влажная Дорофеева в игривой маечке показала, за что ее любит Владимир Дантес: с такой не заскучаешь.
Как сообщала Politeka, Дорофеева в мини-платье сверкнула своими достоинствами перед Позитивом и Дантесом: "Горит везде".
Также Politeka писала, что Дантес с Дорофеевой, Сердючкой и не только показали, как отжигают перед Новым годом: «Не обошлось без полиции».