Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, вирушила на відпочинок з коханим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка ділиться фотографіями і відео з подорожі. Судячи з фото, Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили відпочивати на Балі. На одному з відео Надя вирішила продемонструвати нову маску Instagram, запросивши Дантеса випробувати її. Сама красуня була з мокрим волоссям. По всій видимості, вона тільки що вилізла з басейну.

Парочка стала обговорювати нову маску і прийшла до висновку, що Володимиру вона підходить набагато більше, тому що робить його дуже милим.

На другому знімку Дорофєєва все ще позувала з мокрим волоссям. На ній була біла грайлива маєчка, яка підкреслила її видатні форми. Виглядала зірка спокусливо.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва приміряла новий образ, який припав їй до лиця. Екс-солістка популярної групи "Время и стекло" отримала нагороду від глянцевого журналу ELLE. На церемонію нагородження вона прийшла в чорному брючному костюмі і стильних черевиках на товстій підошві. Образ співачка доповнила грайливими кісками і кофтою з цікавою сіточкою.

Нагадаємо, що соковита Дорофєєва в латексі розбурхала "стирчащим" бюстом: "стулки у воротах раю...".

Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "користуйтеся!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в аеропорту без сорому здалася в крихітному топі: Дантесу можна позаздрити.