Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, вирушила на відпочинок з коханим чоловіком
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артистка ділиться фотографіями і відео з подорожі. Судячи з фото, Дорофєєва і Володимир Дантес вирушили відпочивати на Балі. На одному з відео Надя вирішила продемонструвати нову маску Instagram, запросивши Дантеса випробувати її. Сама красуня була з мокрим волоссям. По всій видимості, вона тільки що вилізла з басейну.
Парочка стала обговорювати нову маску і прийшла до висновку, що Володимиру вона підходить набагато більше, тому що робить його дуже милим.
На другому знімку Дорофєєва все ще позувала з мокрим волоссям. На ній була біла грайлива маєчка, яка підкреслила її видатні форми. Виглядала зірка спокусливо.
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Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва приміряла новий образ, який припав їй до лиця. Екс-солістка популярної групи "Время и стекло" отримала нагороду від глянцевого журналу ELLE. На церемонію нагородження вона прийшла в чорному брючному костюмі і стильних черевиках на товстій підошві. Образ співачка доповнила грайливими кісками і кофтою з цікавою сіточкою.
Нагадаємо, що соковита Дорофєєва в латексі розбурхала "стирчащим" бюстом: "стулки у воротах раю...".
Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва в купальнику змусила собі заздрити, яскраві кадри екзотичного відпочинку: "користуйтеся!".
Також Politeka писала, що Дорофєєва в аеропорту без сорому здалася в крихітному топі: Дантесу можна позаздрити.