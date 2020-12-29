Співачка й екс-учасниця "Время и стекло" Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в компанії інших зірок

Відома артистка взяла участь у записі новорічного шоу "Годний рік. Антикризис" , який виходить на каналі співака Івана Дорна, писати Politeka.net.

Дорофєєва сяяла у двох облягаючих сукнях, схожих за кроєм, але різних кольорів. Наряди оголювали стрункі ніжки й плечі зірки.

На загальному знімку співачка була в компанії Івана Дорна, свого колеги Олексія Завгороднього (Позитив), хіп-хоп-виконавиці Alyona Alyona та інших відомих особистостей.

На іншому знімку красуня була разом зі своїм чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.

"Кличте друзів і дивіться повернення улюбленого новорічного шоу "Годний рік. Антикризис" на YouTube-каналі @dorn_ivan

Незвичний гумор, несподівані музичні колаборації та святковий настрій✨", - написала Надя.

За дві години пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дорофєєва горить скрізь😍 🔥", "ти своєю піснею підняла настрій❤️🙌", " це дуже круто😻"," мені дуже зайшов випуск❤️", " Я дивилася, було смішно😂 😂"," красиві", " Надюша Така прикольна.🤭 ", "З великим задоволенням будемо дивитися🎉 🎄 💋", " дійсно придатно👌"," тепер і новорічний настрій з'явився❤️🔥"," Малятко наше❤️❤️❤️"," ох як ти запалила🔥 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва позувала в топі і штанях. Образ красуня доповнила маскою, яку натягнула майже до очей. Видно, що Дорофєєва задоволена, співачка майже закрила очі на знімку, поки її фотографував Дантес. В одній руці зірка тримала папери, а в другій - валізу.

Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки, Нікітюк підтримала

А ще Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощами, Потап буде в захваті

Також Politeka писала, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах