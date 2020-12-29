Чоловік популярної української співачки Наді Дорофєєвої, музикант Володимир Дантес поділився яскравими кадрами з підготовки до святкування нового року

Артист опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як і багато зірок, Дантес напередодні Нового року вже взявся за корпоративи. У своєму пості він показав кадри, зняті за лаштунками нових зйомок. На них Дантес позує сам, а також в компанії Дорофєєвої, її колишнього напарника по дуету "Время и Стекло" Позитиву, а також інших зірок.

"Чому ми з Позитивом мерзнемо серед свічок? Чому Іван Дорн контролює мій грим? І все-таки схожі ми з Антоном Савлеповим чи ні? Вєрка Сердючка який подарує подарунок? Що Надя робить з копами? І що взагалі відбувається?))) Це Годний рік антикризовий, і тут не обійшлося без поліції", - написав музикант.

Варто відзначити, що на одному з відео його дружина дійсно засвітилася в компанії «поліцейських».

Шанувальники артиста тут же почали коментувати пост.

"Бажаю 2021 що б був найкрутіший! І без кризи, бачу тебе ця тема хвилює", "світло яскраве, але не таке, як ти", "C Савлеповим дуже схожі. З наступаючим Вас і Надю", - пишуть люди.

Нагадаємо, заводна Надя Дорофєєва зганьбилася в занадто короткому вбранні: "Ноги, як у пацана!".

Як повідомляла Politeka, волога Дорофєєва в грайливій маєчці показала, за що її любить Дантес: з такою не занудьгуєш.

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