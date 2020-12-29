Певица и экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева неприятно удивила поклонников

Кадры с певицей появились в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен исключительно жене Владимира Дантеса.

На видеоролике можно увидеть, как Надя Дорофеева под новую песню "Горит" танцует для своих поклонников в Тиктоке.

Для съемки жена Владимира Дантеса подобрала ультра-короткое черное платье с глубоким вырезом, черные ботфорты, а также сделала небольшие хвостики из волос.

Некоторым пользователям понравился танец Нади Дорофеевой, но были и такие комментаторы, которые раскритиковали звезду за внешний вид, банальное видео. Более того, фанаты обратили внимание на слишком худые ноги певицы, назвав их "палками".

"Что-то мне теперь она не очень", "Детский сад", "Глаз не отвести", "Ноги как палки чего-то", "Сколько можно?", "Прошло 10 лет - лалалала", "Одно и тоже", "К сожалению, форма ног...", "Надюха, красотуля, супер!", "Наверно никогда", "Вот повезло какому-то мужчинке с Вами! Заводная весёлая с фигуркой всё супер! Так держать", "Прикольно, но где Позитив..", "Ноги как у пацана", "Сильно худая стала", "Хватит, не выкладывайте эту хрень везде", "Так дергать палками любая сможет", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Дорофеева в купальнике заставила фанатов ей завидовать.

Как известно, Надя Дорофеева со своим мужем Владимиром Дантесом в компании друзей отправились на отдых, и певица порадовала поклонниками кадрами, на которых она позирует в соблазнительном купальнике.

Сперва звезда, видимо, решила заинтриговать поклонников, поскольку поверх купальника надела белую рубашку, а позже она ее скинула.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике

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