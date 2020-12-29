Муж популярной украинской певицы Нади Дорофеевой, музыкант Владимир Дантес поделился яркими кадрами с подготовки к празднованию нового года

Артист опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как и многие звезды, Дантес в преддверии Нового года уже взялся за корпоративы. В своем посте он показал кадры, снятые за кулисами новых съемок. На них Дантес позирует сам, а также в компании Дорофеевой, ее бывшего напарника по дуэту «Время и Стекло» Позитива, а также других звезд.

«Почему мы с Позитивом мерзнем среди свечей? Почему Иван Дорн контролирует мой грим? И все-таки похожи мы с Антоном Савлеповым или нет? Верка Сердючка какой подарит подарок? Что Надя делает с копами? И что вообще происходит?))) Это Годный год Антикризис, и тут не обошлось без полиции», - написал музыкант.

Стоит отметить, что на одном из видео его жена действительно засветилась в компании «полицейских».

Поклонники артиста тут же принялись комментировать пост.

«Желаю 2021 что бы был самый крутой! И без кризиса, вижу тебя эта тема волнует», «Свет яркий, но не такой, как ты», «C Савлеповым очень похожи. С наступающим Вас и Надю», - пишут люди.

Напомним, заводная Надя Дорофеева опозорилась в слишком коротком наряде: "Ноги, как у пацана!".

Как сообщала Politeka, влажная Дорофеева в игривой маечке показала, за что ее любит Дантес: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Дорофеева в аэропорту без стеснения показалась в крохотном топе: Дантесу можно позавидовать.