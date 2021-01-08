Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников соблазнительным фото

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото с Бали, где она вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхает после напряженного года. На снимке стройная красотка в мини-шортиках пыталась взобраться на мотоцикл. Надя надела шлем и смело взобралась на железного коня. Образ дополнил короткий топик телесного цвета и шлепки.

Стоит отметить, что выглядела артистка превосходно. Образ дерзкой байкерши пришелся ей к лицу, и, наверняка, порадовал ее мужа Владимира Дантеса.

«Охотница», - подписала фото звезда, дублируя надпись на мотоцикле.

Напомним, что перед отъездом артистки на отдых стало известно, что она займет одно из кресел шоу «Голос страны». Артистка, которая в 2020 году начала сольную карьеру, станет тренером проекта вместе с Тиной Кароль, Димой Монатиком и Олегом Винником.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева удивила фанатов выходкой на отдыхе. Красотка воспользовалась положением и поцеловала своего друга Яна Гордиенко, пока Владимир Дантес крепко спал на солнышке. Судя по кадрам, компания отдыхала на одном из пляжей Бали.

Напомним, что раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр...".

Как сообщала Politeka, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".

Также Politeka писала, что Дорофеева потрясла упругими ягодицами в крохотном бикини: "Какая богиня".