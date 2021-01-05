Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва влаштувала переполох виступом зі своєю новою піснею

Не так давно Надя представила свою першу сольну пісню» горить", кліп на яку викликав чималий ажіотаж в мережі. Дівчина не тільки спробувала щось нове і змінила стиль, але також мова зайшла і про її імідж в цілому.

Так, Надя вирішила поекспериментувати з нарядами і вибрала досить відверті Комбінезони, Спідниці і кофтинки з вирізами. Шанувальники в свою чергу вирішили поділитися добіркою у відео-вирізками зі зйомок з кращими, на їхню думку, образами знаменитості.

Як можна помітити, струнка зірка не стала скромничати і підкреслила підтягнуту фігуру належним чином. Волосся при цьому дівчина укладати не стала, також як і наносити занадто викликає макіяж.

Ось що пишуть в мережі:

"Шикарна 🤤; гетеросексуальність втрачена; яка крашиха ❤️🔥 🤤; не думала що побачу її тут🤤; крашиха з дитинства😫; шикарна😍; а хто обкладинку вибирав?🌝 ; Клааасс 🔥; її укладання 💔; ну що ти за шедевр зробив; шикарна 🤤».

Також Надя показала, як вони з чоловіком співаком Володимиром Дантесом весело проводять час на курорті на Балі.

Судячи з усього, парочка шумно зустріла Новий 2021 - й рік-свято вдалося на славу. На одному з кадрів Дорофєєва в шоломі осідлала "залізного коня". Спідниця при цьому зрадницьки зісковзнула, оголивши ніжки. Співачка зайняла пасажирське місце, а ось водієм, теж в шоломі, судячи з позначки на фото, виявився її чоловік.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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