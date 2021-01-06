Відома співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи "Время и Стекло" здивувала зовнішністю в цікавому купальнику
Популярна українська красуня може дозволити собі показати форми в найбільш спокусливих нарядах, пише Politeka.net. Цього разу кокетка похвалилася фігурою в майже невидимому купальнику.
Надя одягла бікіні тілесного кольору, яке мало не зливалося зі шкірою, в результаті здавалося, що красуня оголена.
Зірка розпустила волосся, а в руці тримала солом'яний капелюшок. Співачка блиснула стрункими талією і ніжками, її прес був пружним.
На іншому фото артистка позувала спиною до камери, демонструючи пружні сідниці в бікіні.
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"Оголений настрій", - написала Дорофєєва.
За 40 хвилин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.
"Яка богиня😻", "Ах**енный купальник🔥", "Богиня краси🔥", "Стало жарко 🔥🔥", "Надюшо, ти як завжди чудово виглядаєш", "Краса в красивому місці🔥🔥🔥", "Фігура просто 💔", "Вау😍😍😍 хочу до вас 🖇🥺", "Як завжди на вищому рівні🔥😍", "Ось вона - ідеальність!😍 ", "ГОРИМО😍 🔥", "гаряча зірка! ! Ла ла ла ла ла ла", " ви дуже красива ❤️", " Києву вже не вистачає твого вогню😂 🔥", "яка ж ти красива🥺 💕", " ну блііін як можна бути такою красивою😳♥️♥️🥰", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва, яка разом з чоловіком відпочиває на Балі, постала в сорочці, топі і шортиках, а доповнила образ стильними білими кросівками. На голові у Дорофєєвої можна побачити шолом, маску й окуляри. Красуня стояла біля дерев, хвалячись стильним образом.
Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
А ще Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощами.
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