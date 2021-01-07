Популярна співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом сколихнули громадськість кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, зіркова пара новорічні свята зустріла на Балі, і продовжує хвалитися новими фото з сонячного пляжу.

Дорофєєва позує без макіяжу в розкритій блузі поверх купальника і бейзболці, а Дантес позує в чорній сорочці.

При цьому в коментарях зіркову пару почали розпитувати про поповнення.

«Дантесиків зробили?» - поцікавився ведучий Слава Дьомін.

"Навіщо Дантесиків, краще Дорофеєчок", "Щасливі разом", "Нє, тільки Дорофеєвих. Красиві ж», «Дорофят», - розгорілося обговорення в коментарях.

Відзначимо, Дантес і Дорофєєва не збираються піддаватися на тиск суспільства і дітьми не поспішають. Про це раніше говорив сам Валдимир.

"Ми два артисти, які зайняті собою. Ми самі ще діти, і вік тут не має значення. Ми не знаємо, чого хочемо-ми весь час думаємо про себе. На даний момент ми в хорошому сенсі егоїсти. Я хочу , щоб моя дитина була щаслива і не думала про те, де його мама з татом», — заявив Дантес.

Артист також підкреслив, що не хоче, щоб його дитина більше часу проводила з нянею, а не зі своїми батьками.

"Нам дійсно потихеньку починає цього хотітися, і я думаю, що скоро настане момент, коли наш темп життя трохи вгамується. Ми розуміємо, що діти - це не страшно. Просто до дитини потрібно бути готовим", - розповів співак.

Подібну думку висловлювала і Дорофєєва.

"Безумовно, дітей ми плануємо. Я вважаю, саме діти-найголовніше в житті кожної жінки. Але станеться це, як ми говоримо з Вовою, коли Бог дасть», - говорила співачка.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес не може прийти до тями після жахливого ДТП, що сталося зі співаком

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