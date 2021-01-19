Певец Виталий Козловский остался в шортах на морозе

В Крещение многие украинские звезды рискнули нырнуть в прорубь, чтобы набраться здоровья на целый год и смыть с себя негатив. После Олега Скрипки и Виктора Павлика на замерзший Днепр отправился и певец Виталий Козловский. Снимки знаменитости в одних шортах на фоне зимнего пейзажа появились в его Instagram, передает Politeka.net.

На фотографии Виталий Козловский позирует на фоне Южного моста в Киеве практически без одежды и босиком. На нем лишь летние шорты красного цвета, что позволяет оценить красивое подкачанное тело звезды и фактурные мышцы на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Певец присел на корточки у края крещенской проруби, трогая пальцами ледяную воду. При этом мимика Козловского ярко демонстрирует эмоции, которые он испытывал: всем своим видом он показывает, что вода очень холодная и он находится в раздумьях, нырять или нет.

Свою публикацию певец подписал поздравлением с Крещением, желая всем крепкого здоровья. Фанаты певца сразу же откликнулись на поздравления и написали много приятных слов в ответ, а также спросили Виталия, купался ли он в этот день.

"Веселого праздника!", "Поздравляю с Крещением!!", "Холодно же", "Бррррр!!!", "Вы рискнули окунуться?", " О, круто, молодец", "Смельчак!!!",- отметили фолловеры в комментариях.

В доказательство того, что певец не "сдрейфил", он показал фанатам видео, где действительно ныряет в прорубь. Виталий Козловский перекрестился и три раза окунулся в воду, после чего, довольный, сказал: "Я это сделал!".

Напомним, что Виталий Козловский хорошо поработал над своим телом, благодаря чему оно приобрело красивые рельефы и теперь привлекает еще больше внимания поклонниц. Певец активно публикует снимки, где позирует с обнаженным торсом и хвастается кубиками на животе. А совсем недавно фанаток поразили его фотографии с отдыха, где Козловский в одних шортах загорал под пальмой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

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