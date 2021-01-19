Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, восхитила смелым поступком

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, как окунается в прорубь на Крещение. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«С Крещением! P.S. а вы осмелились в наши московские -20’?» - написала девушка.

В Сети восхищаются смелостью Кошкиной, а также тем, что она надела не купальник, а длинную просторную рубашку.

«Молодец, пример», «Янчик, ты классная 👍👍 и крутая 🔥 и обонятельная 💓», «С такими не утонешь», «Мощно», «С такой улыбкой айсберг можно растопить», «Молодец Яночка, 👍100 баллов», «Яна супер женщина🔥», «Все таки вы крутая дама», «Вот это да!!!», «Смелая Вы девушка», "Понравилось, что не в купальнике", «Восхищён, ты большая молодец», «На одеяние и поведение Яны просто приятно смотреть», «Такое впечатление, что каждый день это делаешь 😁 и глазом не моргнула», «Заслуживает уважения не только смелость перед холодом, но и выбор одеяния. В Иордань можно входить именно так, а не в купальнике», - пишут в комментариях.

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