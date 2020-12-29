Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, засветилась в компании глазастого красавца

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм концертный директор Стас Христов опубликовал совместное фото с Яной из лифта. Красотка была одета в роскошную меховую накидку. Ее волосы были аккуратно уложены. Элегантный образ завершал яркий вечерний макияж. Яна сосредоточено смотрела в телефон, пока мужчина снимал их на камеру.

«Утром у меня всегда хорошее настроение, а у вас? Трудовые будни с серьезной драматической актрисой», - подписал фото Христов.

В комментариях под постом оставили несколько отзывов.

«С такой актрисой и у меня настроение с утра улучшилось бы наверняка», «А как же Гарик?», - пишут пользователи сети.

Судя по Инстаграм Стаса Христова, он очень влиятельный человек в мире российского шоу-бизнеса. Он является концертным директором сразу нескольких известных артистов, включая Яну Чурикову и украинского комика Антона Лирника. На его странице много фото со звездами. С пышногрудой Кошкиной фотографий особенно много.

Как известно, после развода Гарика Харламова с Кристиной Асмус ему стали активно навязывать роман с Кошкиной. Позже и сам Харламов начал подогревать интерес к их персонам, пригласив девушку сняться в миниатюре Comedy Club.

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