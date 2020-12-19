Відома модель Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Гаріка Харламова, розповіла про дива, що трапляються у свята

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошкіної у соцмережі.

Так, модель запостила на своїй сторінці фото, на якому вона позує біля ялинки із собакою.

Кошкіна закликала своїх фоловерів долучитись до благодійної акції та допомогти безпритульним тваринам.

"У Новорічні свята трапляються чудеса! Мої дорогі підписники, хочу попросити вас взяти участь разом зі мною в благодійній акції "Нагодуй бродягу напередодні Нового року". Давайте влаштуємо бездомним собачкам і кішечкам справжнє новорічне свято. Благодійний фонд "Добро разом" збирає 1 млн рублів для порятунку 1600 собак від голодної і холодної смерті, і забезпечить їх усім необхідним на час новорічних свят в підопічному притулку "Душа Бродяги". Збір коштів проводиться на платформі проекту і буде відкритий до 27 грудня", - написала вона.

В коментарях користувачі зазначили, що Кошкіна займається гарною справою, а також не впустили можливості пожартувати з приводу її прізвища.

"А чому не кішка?", "Красуня", "Яночко, зі святом", "Яно, ви поводитесь, як кішка із собакою. Не соромно?" - пишуть в коментарях.

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