Актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным шоуменом Гариком Харламовым, показала фото с церемонии "Золотой грамафон"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.

Так, на новой фотографии Кошкина позирует в очень откровенном полупрозрачном платье, которое довольно неоднозначно восприняли фолловеры актрисы.

"Золотой Граммофон" 2020. @russkoe_radio 25 лет в эфире! Вчера на ковровой дорожке @alla_dovlatova пожелала в следующем году и мне получить "Золотой Граммофон. А теперь главный вопрос на повестке дня: хотели бы, чтобы Кошкина спела?) Или скорее "ну вот... и она туда же"?" - спросила она.

Следует отметить, что фолловеры не слишком активно отвечали на вопросы актрисы - гораздо больше внимания было сосредоточено на ее платье.

"Почти голая", "Без трусиков что ли", "Красотка", "Шикарное платье", "Они сейчас выпрыгнут и покатятся по полу", "Тема (.)(.) не раскрыта", "Этот наряд слишком...", "Что-то много одежды на таком светском мероприятии", "Очень красивая!", "Шикарная", "Неудачное фото", "Пожалуйста, смените дизайнера, ужасное платье", - пишут в комментариях.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хорошая кошка".

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