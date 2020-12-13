Актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным шоуменом Гариком Харламовым, показала фото с церемонии "Золотой грамафон"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.
Так, на новой фотографии Кошкина позирует в очень откровенном полупрозрачном платье, которое довольно неоднозначно восприняли фолловеры актрисы.
"Золотой Граммофон" 2020. @russkoe_radio 25 лет в эфире! Вчера на ковровой дорожке @alla_dovlatova пожелала в следующем году и мне получить "Золотой Граммофон. А теперь главный вопрос на повестке дня: хотели бы, чтобы Кошкина спела?) Или скорее "ну вот... и она туда же"?" - спросила она.
Санина из «Танців з зірками» не сдержала эмоций и жестко прошлась по коллегам: «Выступать в России и говорить…»
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение, участники шоу опешили: "Они не пара!"
Эффектная блондинка из «Квартал 95» влюбила в себя видом в белом кружеве: «Сумасшедший бриллиант»
Оля Полякова дико изменилась, как теперь выглядит певица: "Подтяжка лица точно была"
Следует отметить, что фолловеры не слишком активно отвечали на вопросы актрисы - гораздо больше внимания было сосредоточено на ее платье.
"Почти голая", "Без трусиков что ли", "Красотка", "Шикарное платье", "Они сейчас выпрыгнут и покатятся по полу", "Тема (.)(.) не раскрыта", "Этот наряд слишком...", "Что-то много одежды на таком светском мероприятии", "Очень красивая!", "Шикарная", "Неудачное фото", "Пожалуйста, смените дизайнера, ужасное платье", - пишут в комментариях.
Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".
Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хорошая кошка".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!"