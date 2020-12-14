Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, пришла на одно из мероприятий в фантастическом платье
Красотка каждый раз старается подчеркнуть свои пышные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз Кошкина надела платье со слишком смелым декольте.
Наряд был просто роскошным и сиял от света. Яна надела черное платье, из которого выставилась большая грудь, благодаря необычному вырезу. Наряд был очень откровенным и позволял рассмотреть пышные достоинства модели во всей красе - это впечатляет.
Кроме того, юбка наряда имела разрез, оголивший ножки красотки. Сияющая бахрома дополнила наряд.
Черные туфельки на высоких шпильках отлично смотрелись на ножках.
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Завершили образ крупные серьги в ушах и макияж с акцентом на глаза.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были опубликованы в сторис. Возможно, звезда получила массу комплиментов за свой образ.
Ранее мы писали, что Яна Кошкина предстала в длинном красном платье.
Наряд имел большое декольте и вырез на юбке. Благодаря вырезу в районе груди, можно было заметить пышную грудь, соблазнительно выставившуюся и притягивающую взгляд.
"Сегодня слили в сеть наше фото... Держусь, как могу🙈 P.s. Чтобы узнать подробности, переходите на страницу к...", - подписала снимок "невеста" Харламова.
Напомним, Яна Кошкина наклонилась, чтобы поцеловать маленького милого песика.
"Наши закулисные нежности... Ждем с Джуником маму", - написала Кошкина и "тегнула" известную российскую певицу Любовь Успенскую, которая, очевидно, является владелицей собаки.
Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".
Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"