Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, пришла на одно из мероприятий в фантастическом платье

Красотка каждый раз старается подчеркнуть свои пышные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз Кошкина надела платье со слишком смелым декольте.

Наряд был просто роскошным и сиял от света. Яна надела черное платье, из которого выставилась большая грудь, благодаря необычному вырезу. Наряд был очень откровенным и позволял рассмотреть пышные достоинства модели во всей красе - это впечатляет.

Кроме того, юбка наряда имела разрез, оголивший ножки красотки. Сияющая бахрома дополнила наряд.

Черные туфельки на высоких шпильках отлично смотрелись на ножках.

Завершили образ крупные серьги в ушах и макияж с акцентом на глаза.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были опубликованы в сторис. Возможно, звезда получила массу комплиментов за свой образ.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина предстала в длинном красном платье.

Наряд имел большое декольте и вырез на юбке. Благодаря вырезу в районе груди, можно было заметить пышную грудь, соблазнительно выставившуюся и притягивающую взгляд.

"Сегодня слили в сеть наше фото... Держусь, как могу🙈 P.s. Чтобы узнать подробности, переходите на страницу к...", - подписала снимок "невеста" Харламова.

Напомним, Яна Кошкина наклонилась, чтобы поцеловать маленького милого песика.

"Наши закулисные нежности... Ждем с Джуником маму", - написала Кошкина и "тегнула" известную российскую певицу Любовь Успенскую, которая, очевидно, является владелицей собаки.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"