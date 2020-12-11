Актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным шоуменом Гариком Харламовым, восхитила поклонников формами в декольте

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость разместила у себя на странице в Instagram.

«А почему так мало «❤️» стало?) Всем хороших выходных», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кошкина позирует в платье с экстремальным декольте, которое подчеркивает ее пышные формы. При этом образ красотка дополнила идеальной прической и красивым макияжем.

«Ох, этот взгляд сводит с ума», «вай, хороша», «Ян, а что ты с лицом сделала??? Была же такая милаха! Так то супер», «вот это бомба - и взгляд и не только», «шикарная», «роскошный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в коротеньком цветастом платье с аппетитным декольте.

Яна стояла не то в прихожей, не то на кухне, окруженная большими и шикарными букетами роз. В руках девушка отдельно держала ярко-малиновые цветы, прижав их к груди. Счастливая Кошкина улыбалась.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"