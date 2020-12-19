Известная модель Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, рассказала о чудесах, которые случаются в праздники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.

Так, модель запостила на своей странице фото, на котором она позирует возле елки с собакой.

Кошкина призвала своих фолловеров присоединиться к благотворительной акции и помочь бездомным животным.

"В новогодние праздники случаются чудеса! Мои дорогие подписчики, хочу попросить вас принять участие вместе со мной в благотворительной акции "Накорми бродягу в канун Нового года". Давайте устроим бездомным собачкам и кошечкам настоящий новогодний праздник. Благотворительный фонд "Добро вместе" собирает 1 млн рублей для спасения 1600 собак от голодной и холодной смерти, и обеспечит их всем необходимым на время новогодних праздников в подопечном приюте "Душа Бродяги". Сбор средств проводится на платформе проекта и будет открыт до 27 декабря", - написала она.

В комментариях пользователи отметили, что Кошкина занимается хорошим делом, а также не упустили возможности пошутить по поводу ее фамилии.

"А почему не кошка?", "Красотка", "Яночка, с праздником", "Яна, вы ведете себя, как кошка с собакой. Не стыдно?" - пишут в комментариях.

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