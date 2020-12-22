Відома російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують таємний роман з Гаріком Харламовим, розповіла про те, як планує радувати близьких на Новий Рік
Не так давно дівчина опинилася в центрі уваги після того, як її запідозрили в романі з популярним шоуменом, який якраз розлучився з Христиною Асмус. Кошкіна і Харламов чутки про відносини не підтверджують, проте дівчина періодично з іронією натякає на існування якогось таємного коханого. Так, цього разу вона розповіла, що готує комусь особливий сюрприз.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Кошкіна розповіла про те, як готується до Нового року.
"Ви вже всім купили новорічні подарунки? Я поки тільки мамі і татові. Але головне, що всім іншим подарунки вже придумані. Я не люблю дарувати, аби просто подарувати. Завжди дуже довго вибираю, що людині потрібно і чому він буде радий", - заявила актриса.
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Вона також додала, що цього разу вже визначилася з ідеями.
"Зараз все вирішено! Залишилося тільки купити, а для когось, дещо і відрепетирувати", - загадково додала Кошкіна, явно натякаючи на те, що подарунок для "когось" буде незвичайним.
Красуня також поділилася своєю фотографією з торгового центру. На ній вона позує в простому затишному костюмчику блакитного кольору. У такому образі дівчина, відома любов'ю до відвертих нарядів, виглядає вельми незвично.
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