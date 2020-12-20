Российская актриса, ведущая и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, удивила неожиданным перевоплощением
Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость выложила архивное фото, сделанное во времена учебы в театральном вузе.
С накладным носом-крючком, седыми волосами и в гример Кошкина позирует в образе старушки или монаха.
«Что нашла...) Это первый или второй курс в театральной академии на Моховой (СПбГАТИ).
Узнали бы меня на этом фото?🤔», - спросила она у фолловеров.
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Пользователи сети мгновенно отреагировали на неожиданный снимок, и все единогласно ответили, что здесь Кошкину просто не узнать.
«Как будто парень на фото», «Вау, обалдеть», «Не узнать», «Никогда бы не узнала», "Мужик как-то", - пишут в сети.
Ранее мы писали, что Яна Кошкина надела черное платье, из которого выставилась большая грудь, благодаря необычному вырезу. Наряд был очень откровенным и позволял рассмотреть пышные достоинства модели во всей красе - это впечатляет.
Кроме того, юбка наряда имела разрез, оголивший ножки красотки. Сияющая бахрома дополнила наряд.
Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".
Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".