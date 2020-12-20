Российская актриса, ведущая и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, удивила неожиданным перевоплощением

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость выложила архивное фото, сделанное во времена учебы в театральном вузе.

С накладным носом-крючком, седыми волосами и в гример Кошкина позирует в образе старушки или монаха.

«Что нашла...) Это первый или второй курс в театральной академии на Моховой (СПбГАТИ).

Узнали бы меня на этом фото?🤔», - спросила она у фолловеров.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на неожиданный снимок, и все единогласно ответили, что здесь Кошкину просто не узнать.

«Как будто парень на фото», «Вау, обалдеть», «Не узнать», «Никогда бы не узнала», "Мужик как-то", - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Яна Кошкина надела черное платье, из которого выставилась большая грудь, благодаря необычному вырезу. Наряд был очень откровенным и позволял рассмотреть пышные достоинства модели во всей красе - это впечатляет.

Кроме того, юбка наряда имела разрез, оголивший ножки красотки. Сияющая бахрома дополнила наряд.

Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".

Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".