Известная российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают тайный роман с Гариком Харламовым, рассказала о том, как планирует радовать близких на Новый год

Не так давно девушка оказалась в центре внимания после того, как ее заподозрили в романе с популярным шоуменом, который как раз развелся с Кристиной Асмус. Кошкина и Харламов слухи об отношениях не подтверждают, однако девушка периодически с иронией намекает на существование некоего тайного возлюбленного. Так, в этот раз она рассказала, что готовит кому-то особый сюрприз.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Кошкина рассказала о том, как готовится к Новому году.

«Вы уже всем купили новогодние подарки? Я пока только маме и папе. Но главное, что всем остальным подарки уже придуманы. Я не люблю дарить, лишь бы просто подарить. Всегда очень долго выбираю, что человеку нужно и чему он будет рад», - заявила актриса.

Она также добавила, что в этот раз уже определилась с идеями.

«Сейчас всё решено! Осталось только купить, а для кого-то, кое-что и отрепетировать», - загадочно добавила Кошкина, явно намекая на то, что подарок для «кого-то» будет необычным.

Красотка также поделилась своей фотографией из торгового центра. На ней она позирует в простом уютном костюмчике голубого цвета. В таком образе девушка, известная любовью к откровенным нарядам, выглядит весьма непривычно.

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