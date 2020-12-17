Известная модель Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, показала себя и рассказала о премьере

На фото Яна позировала в белом платье с декольте. Красотка стояла на фоне фотостены с распущенными волосами, улыбалась и позировала для ярких кадров. Снимки получились очень интересными и даже пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера состоялось открытие нового музыкального лейбла", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков, включая Тарзана, и написали комментарии:

"Супер, "Моя бывшая", "Яна красотка", "Яна, ты просто огонь!", "Твоя прекрасная жертва", "Белое тебе определенно огонь", "Когда ты начнёшь выпускать музыкальные альбомы?)", "А ты причём..? Весомый вклад внесла?", "Жена Мартиросяна сказала, что у вас с ним нет романа. Это правда? я думала у вас любовь", "Ах, какой шикарный бюст".

Сообщалось, что российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина решала показать своего лучшего друга.

Кошкина запечатлена на диванчике. В ее пышную грудь уткнулся мужчна, однако его лица не видно. При этом артистка обхватила его голову руками и, как будто, прижимает еще сильнее. Кошкина зажмурила глаза и широко открыла рот.

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