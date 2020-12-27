Відома російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують таємний роман з Гаріком Харламовим, поділилася новим пікантним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошкіної у соцмережі.

Так, на сторінці блогерки з'явилась світлина, на якій вона позує у ліжку в спідній білизні. На фото можна розгледіти доволі відверте декольте, а світлина оброблена у чорно-білих тонах.

"До новорічного чарівництва готова. А ви?" - запитала вона у фоловерів.

Також на фото можна побачити, що Кошкіна змінила образ - вона одягнула перуку та перевтілилась у блондинку. Пікантності світлині додає тарілка з полуницею, що стоїть позаду актриси.

"Очі на мокрому місці?", "Красуня", "На принця чекаєш?", "Красуня, як завжди", "Ви неймовірна красуня, Яна", "Просто бомбезно", "Ось вона справжня краса", "До новорічного дива", "Класна зачіска, личить тобі", "Кожен образ вам дуже личить", "Я завжди готовий до дива, мила Яна", "Секс-бомба", "Дуже круте фото", "Чарівна", "Неймовірна жінка", "Супер, я в захваті", - пишуть у коментарях під фото.