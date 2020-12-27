Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают тайный роман с Гариком Харламовым, поделилась новым пикантным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.

Так, на странице блогера появилась фотография, на которой она позирует в постели в нижнем белье. На фото можно разглядеть довольно откровенное декольте, а фотография обработана в черно-белых тонах.

"К новогоднему волшебству готова. А вы?" - спросила она у фолловеров.

Также на фото можно увидеть, что Кошкина изменила образ - она надела парик и перевоплотилась в блондинку. Пикантности фотографии добавляет тарелка с клубникой, стоящая позади актрисы.

"Глаза на мокром месте?", "Красотка", "На принца ждешь?", "Красавица, как всегда", "Вы невероятная красавица, Яна", "Просто бомбезно", "Вот она настоящая красота", "К новогоднему чуду", "Классная прическа, подходит тебе", "Каждый образ вам очень идет", "Я всегда готов к чуду, милая Яна", "Секс-бомба", "Очень крутое фото", "Очаровательная", "Невероятная женщина", "Супер, я в восторге", - пишут в комментариях под фото.