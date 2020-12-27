Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают тайный роман с Гариком Харламовым, поделилась новым пикантным фото
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.
Так, на странице блогера появилась фотография, на которой она позирует в постели в нижнем белье. На фото можно разглядеть довольно откровенное декольте, а фотография обработана в черно-белых тонах.
"К новогоднему волшебству готова. А вы?" - спросила она у фолловеров.
Также на фото можно увидеть, что Кошкина изменила образ - она надела парик и перевоплотилась в блондинку. Пикантности фотографии добавляет тарелка с клубникой, стоящая позади актрисы.
Сумская и Билык зажгли в прямом эфире, напугав украинцев: "Просто капец, лучше бы дома сидела"
Как выглядели первые мужья Кати Осадчей, Фреймут, Димопулос и других знаменитых красоток: "Она для меня уже чужая"
Объявление всеобщей мобилизации, украинцев поставили перед печальным фактом: "И мужчины, и женщины..."
Звезда "Дизель Шоу" неожиданно оказался в инвалидной коляске, что произошло: "Отдых закончился..."
"Глаза на мокром месте?", "Красотка", "На принца ждешь?", "Красавица, как всегда", "Вы невероятная красавица, Яна", "Просто бомбезно", "Вот она настоящая красота", "К новогоднему чуду", "Классная прическа, подходит тебе", "Каждый образ вам очень идет", "Я всегда готов к чуду, милая Яна", "Секс-бомба", "Очень крутое фото", "Очаровательная", "Невероятная женщина", "Супер, я в восторге", - пишут в комментариях под фото.
Напомним, "невеста" Харламова ошарашила изуродованным лицом, Кошкину совсем не узнать: "Мужик какой-то".
Также Politeka писала, что "невеста" Харламова дала посмотреть на пышные " персики "в эффектном декольте: "Твоя прекрасная жертва".