Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, похвасталась формами в компании известного шоумена

Красотка, которая сделала себе пластику груди, теперь с гордостью все демонстрирует в откровенных декольте, сообщает Politeka.net. Так, красотка нарядилась в полупрозрачное платье со смелым вырезом.

Благодаря наряду не только оголилась грудь знаменитости, но и под прозрачным платьем можно заметить боди телесного цвета.

Бюст красотки соблазнительно выглядывал, притягивая взгляды.

На одном из снимков звезда позировала в компании певца и шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова). Артист приобнял горячую брюнетку

"Наша новогодняя ночь 2021🎄💫 И вела, и пела, и плясала...😅 Сейчас только добралась до фото и прям поразилась, ну какая же талантливая однако😂🙈 P.S. Пожалела вас, не стала выкладывать видео песенное, в разгар ночи снятое)", - написала Кошкина.

За 40 минут пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Это Гарик что ли на колено встал с микрофоном в зубах?🧐", "Мартиросян изменяет жене с Кошкиной в Дубае)))😂😂😂", "Очень классные фотки😍, но может я не понимаю совсем, зачем так грудь сдавливать?🤕", "Жируешь? Бабуля?", "Ну, макияж у вас прям очень ,очень дерзкий 😅😅", "Яна красотка 🔥", "Крутые и юморные", "Какая вы шикарная 😍", "В танце , как цыганочка шикарная", "Как импланты задрались, не больно там?", "Какая же красивая и талантливая! Яна спой песенку про ёлочку", - написали пользователи сети.

Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".

Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".