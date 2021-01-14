Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, пленила дерзким фото

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма откровенном виде. Яна позировала возле зеркала в трусиках и черном топе. Артистка соблазнительно выгнулась, засветив аппетитный животик.

«Чтоб вы понимали, сейчас я должна была отдыхать в Дубаи. Но прислушавшись к своему организму, не раздумывая поменяла билеты и прилетела на детокс, в мой любимый «голодательный» центр. Через пару дней я буду полна сил, энергии и отличного настроения!», - поделилась своими планами артистка.

В комментариях красотке оставили массу комплиментов и отзывов.

«Мася, ты и так прекрасна», «Не переборщите», «Яна, спасибо за новую заставку на телефон», «Сильно не голодай там!», «Мать, ты чё? И как себя в руках держать теперь», «Пантера», «Там сейчас шейхи других обкатывают.. Чуть позже, когда все разъедутся, и вам Яна там будут рады.. Там денег на всех хватит», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кошкиной долгое время приписывали роман с разведенным Харламовым после того, как их якобы видели вместе на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что пышногрудую Яну Кошкину засняли в лифте с влиятельным мужчиной: «А как же Гарик?».

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