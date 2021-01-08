Російська модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим і навіть називають його "нареченою", показала бездоганну засмагу в ліфті
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Вечір обіцяє бути спекотним..." - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Кошкіна постає перед камерою в пальто в ліфті, показавши з-під наряду бездоганну засмагу. Шанувальники прийшли неймовірний захват від побаченого.
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"Я чекаю тебе, адресу знаєш", "головне, в ліфті не застрягти", "королева природної краси Яна Кошкіна", "тому легко одяглася", "неймовірна", "гаряча штучка", "це справжня пожежа", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що відома російська модель Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Гаріка Харламова, показала себе і розповіла про прем'єру
На фото Яна позувала в білій сукні з декольте. Красуня стояла на тлі фотостіни з розпущеним волоссям, посміхалася і позувала для яскравих кадрів. Знімки вийшли дуже цікавими й навіть пікантними.
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А ще Politeka повідомляла, що пишногруда "наречена" Харламова наробила шуму в прозорій сукні без білизни
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