Российская модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым и даже называют его «невестой», показала безупречный загар в лифте

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Вечер обещает быть жарким…» - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Кошкина предстает перед камерой в пальто в лифте, показав из-под наряда безупречный загар. Поклонники пришли невероятный восторг от увиденного.

«Я жду тебя, адрес знаешь», «главное, в лифте не застрять», «королева естественной красоты Яна Кошкина», «поэтому легко оделась», «невероятная», «горячая штучка», «это настоящий пожар», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная российская модель Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, показала себя и рассказала о премьере

На фото Яна позировала в белом платье с декольте. Красотка стояла на фоне фотостены с распущенными волосами, улыбалась и позировала для ярких кадров. Снимки получились очень интересными и даже пикантными.

Напомним, "невеста" Харламова едва не вывалила свою соблазнительную роскошь из декольте

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая "невеста" Харламова наделала шуму в прозрачном платье без белья

Также Politeka писала, что «невеста» Харламова с аппетитным декольте заставила любоваться собой