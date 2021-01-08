Российская модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым и даже называют его «невестой», показала безупречный загар в лифте
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Вечер обещает быть жарким…» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Кошкина предстает перед камерой в пальто в лифте, показав из-под наряда безупречный загар. Поклонники пришли невероятный восторг от увиденного.
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«Я жду тебя, адрес знаешь», «главное, в лифте не застрять», «королева естественной красоты Яна Кошкина», «поэтому легко оделась», «невероятная», «горячая штучка», «это настоящий пожар», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная российская модель Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, показала себя и рассказала о премьере
На фото Яна позировала в белом платье с декольте. Красотка стояла на фоне фотостены с распущенными волосами, улыбалась и позировала для ярких кадров. Снимки получились очень интересными и даже пикантными.
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