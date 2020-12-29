Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, засвітилася в компанії впливового красеня
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram концертний директор Стас Христов опублікував спільне фото з Яною з ліфта. Красуня була одягнена в розкішну хутряну накидку. Її волосся було акуратно укладене. Елегантний образ завершував яскравий вечірній макіяж. Яна зосереджено дивилася в телефон, поки чоловік знімав їх на камеру.
"Вранці у мене завжди гарний настрій, а у вас? Трудові будні з серйозною драматичною актрисою", - підписав фото Христов.
У коментарях під постом залишили кілька відгуків.
"З такою актрисою і у мене настрій з ранку покращився б напевно"," а як же Гарік?",- пишуть користувачі Мережі.
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Судячи з Instagram Стаса Христова, він дуже впливова людина в світі російського шоу-бізнесу. Він є концертним директором відразу декількох відомих артистів, включаючи Яну Чурікову і українського коміка Антона Лірника. На його сторінці багато фото з зірками. З пишногрудою Кошкіною фотографій особливо багато.
Як відомо, після розлучення Гаріка Харламова з Христиною Асмус йому стали активно нав'язувати роман з Кошкіною. Пізніше і сам Харламов почав підігрівати інтерес до їх персон, запросивши дівчину знятися в мініатюрі Comedy Club.
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