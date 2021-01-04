Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, похвалилася формами в компанії відомого шоумена

Красуня, яка зробила собі пластику грудей, тепер з гордістю все демонструє у відвертих декольте, повідомляє Politeka.net. Так, красуня вбралася в напівпрозору сукню зі сміливим вирізом.

Завдяки поряд не тільки оголилися груди знаменитості, але і під прозорим платтям можна помітити боді тілесного кольору.

Бюст красуні спокусливо визирав, притягуючи погляди.

На одному зі знімків зірка позувала в компанії співака і шоумена Олександра Ревви (Артура Пирожкова). Артист обійняв гарячу брюнетку

"Наша новорічна ніч 2021🎄 💫 і вела, і співала, і танцювала...😅 Зараз тільки дісталася до фото і прям здивувалася, ну яка ж талановита однак😂 🙈 P. S. пошкодувала вас, не стала викладати відео пісенне, в розпал ночі зняте)", - написала Кошкіна.

За 40 хвилин пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це Гарік чи що на коліно встав з мікрофоном в зубах?🧐 ", "Мартиросян зраджує дружині з Кошкіною в Дубаї)))😂 😂 😂", " дуже класні фотки😍, але може я не розумію зовсім, навіщо так груди здавлювати?🤕 ", "Жируешь? Бабуля?", "Ну, макіяж у вас прям дуже, дуже зухвалий😅 😅", "Яна красуня🔥", "круті і гуморні", " яка ви шикарна😍"," В танці , як циганочка шикарна", " як імпланти задралися, не боляче там?", "Яка ж красива і талановита! Яна заспівай пісеньку про ялинку", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, коханка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "хороша".

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