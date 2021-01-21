Украинские звезды решили отметить праздник Крещения 19 января традиционным для этого способом - купанием

Звездные мужчины устроили настоящий фурор, засветив свои тела во время купания, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на украинских знаменитостей, "померившихся" торсами, которыми можно не только восхититься, но и понять, кто нечасто бывает в спортзале.

Известный певец Виталий Козловский записал видео того, как он окунается в прорубь. Певец был лишь в одних плавках. Не смогла остановить артиста морозная погода - на градуснике показывало "-12".

Певец Виктор Павлик, в честь праздника, обнаженным прыгнул в прорубь. Артист окунулся в ледяную воду в загородном отеле. А видео его отчаянного поступка снимала беременная жена, Екатерина Репяхова.

Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с теплых краев. Шеф-повар окунулся в бассейн и поприветствовал украинцев.

"С Крещением, мои дорогие! 🌊 Очень интересно, кто из Вас рискнул нырять в прорубь в такой мороз?", - написал он.

Украинский танцор, судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма также проводит время в теплых краях, но о традиции не забыл. Артист нырнул в бассейн.

"Каждый год на Крещение я планирую нырнуть в прорубь, но заносит куда-то за океаны ... 🌊", - подписал видео Яма.

Грузинский продюсер, звезда шоу "Холостяк-6" и тренер "Зважені та щасливі" Иракли Макацария также решился на отчаянный шаг.

Звезда в длинном одеянии с короткими рукавами окунулся в купель и поздравил всех с Крещением.

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