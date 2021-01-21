Украинские звезды решили отметить праздник Крещения 19 января традиционным для этого способом - купанием
Звездные мужчины устроили настоящий фурор, засветив свои тела во время купания, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на украинских знаменитостей, "померившихся" торсами, которыми можно не только восхититься, но и понять, кто нечасто бывает в спортзале.
Известный певец Виталий Козловский записал видео того, как он окунается в прорубь. Певец был лишь в одних плавках. Не смогла остановить артиста морозная погода - на градуснике показывало "-12".
Поседевший Киркоров разошелся не на шутку и заставил Бузову стонать: "Мне больно!"
Дерзкая Полякова с Мальдив высказала украинцам все, что думает о новом языковом законе: "Может, это раздражает, но..."
Сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели: "Третий не лишний"
Астролог Глоба предрек четырем знакам Зодиака начало лучшей жизни: кому повезет с деньгами и в любви
Продление локдауна, в Кабмине экстренно объявили свое решение: "С 25 января мы перейдем в..."
Певец Виктор Павлик, в честь праздника, обнаженным прыгнул в прорубь. Артист окунулся в ледяную воду в загородном отеле. А видео его отчаянного поступка снимала беременная жена, Екатерина Репяхова.
Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поздравил украинцев с теплых краев. Шеф-повар окунулся в бассейн и поприветствовал украинцев.
"С Крещением, мои дорогие! 🌊 Очень интересно, кто из Вас рискнул нырять в прорубь в такой мороз?", - написал он.
Украинский танцор, судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма также проводит время в теплых краях, но о традиции не забыл. Артист нырнул в бассейн.
"Каждый год на Крещение я планирую нырнуть в прорубь, но заносит куда-то за океаны ... 🌊", - подписал видео Яма.
Грузинский продюсер, звезда шоу "Холостяк-6" и тренер "Зважені та щасливі" Иракли Макацария также решился на отчаянный шаг.
Звезда в длинном одеянии с короткими рукавами окунулся в купель и поздравил всех с Крещением.
Напомним, мокрый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво разбередил фантазии
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво заигрался и показал лишнее под халатом
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил необычной внешностью на детском фото: "Вау!"