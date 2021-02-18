Певица Джамала обескуражила публику смелыми кадрами, ради которых выбралась на крышу

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых ослепила стильным образом на фоне роскошного городского пейзажа.

Джамала позировала на морозе в брючном костюме кремового оттенка с соблазнительным декольте и накинутом на плечи черном пальто.

Со слегка взъерошенными волосами, певица искренне улыбалась и щурилась от солнца.

"Меня часто спрашивают, стал мне Киев родным? Мой ответ - Да! ❤️ Вопрос к тем, кто как и я родился не в Киеве, а переехал: для вас стал своим? Возможно, возникали мысли вернуться в родной город? И хотя я не фанат именно зимы в Киеве, он - мой с любой крыши 😂", - поделилась в подписи Джамала, малой родиной которой является Крым.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и отвечать на вопросы артистки:

"А весной так вообще можно с ума сойти от счастья, когда столько зелени окружает 😁🥰"

"Красивые фото. То смотровая площадка?"

"Ой чёлка не ваш конёк 😢"

"Супер-женщина! Супер-певица! Супер-артистка!"

"Люблю Киев, но возвращаться домой к семье всегда приятно! :)"

"родным не стал... и не станет..."

"Я хоть и с рождения в Киеве, но с каждым днём влюбляюсь заново 🥰 и не надоедает постоянно любоваться одними и теми же местами))"

Ранее мы рассказывали, как Джамала изумила результатами своей диеты. Девушка во что бы то ни стало хочет скинуть минимум 10 кг, но, видимо, пока не очень успешно. Правда, диета принесла другие, неожиданные, плоды:

"Все показатели улучшились: холестерин, содержание витамина D и т.д. Вишенка на торте: мой метаболический возраст - 31 год! 🔥".

Напомним, сверкающая Джамала пошалила с подругой-красоткой, кадры закулисья облетели сеть: "Соскучилась...".

Также Politeka писала, что игривая Джамала показала, что скрывает за широкой одеждой: "Мечтай".